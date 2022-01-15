Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! HDP'li Semra Güzel, terörist sevgilisi Volkan Bora ile Adıyaman'da buluşmuş

Adıyaman'da 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Güzel hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan fezleke hazırlamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığına yollanan genelge daha sonra TBMM'ye ulaşmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hazırlanan 2 fezlekeyi görüşmek için 20 Ocak Perşembe günü toplanacak. Fezleke komisyonda kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.

FEZLEKE İÇİN HANGİ KARARI VERECEKLER?

AK Parti'nin fezlekenin meclise gelmesi durumunda evet oyu vereceği bilinirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener fezlekeye evet oyu vereceklerini açıklamıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise gereğinin yapılacağını söylemişti.

Gözler fezleke oylamasına çevrilirken Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.

"SÖZLÜM SEMRA İLE GÖRÜŞTÜM"

H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.

Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra tarlada çalıştığı sırada iki örgüt mensubuyla yanına gelen terörist Bora'nın sözlüsüyle görüşeceğini belirterek telefonunu istediğini aktaran H.D, terörist Volkan Bora'nın ikinci görüşmeden 15 gün sonra ise kendi evine geldiğini ve telefonunu istediğini anlattı.

H.D, Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman'a götürür müsün?" diye sorduğunu, riskli olduğunu belirterek, bunu kabul etmediğini söyledi.

SEMRA GÜZEL İLE TERÖRİST VOLKAN BORA BULUŞMUŞ

H.D, PKK'lı Volkan Bora'nın yaklaşık bir hafta sonra kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu ve Adıyaman'a gelecek Semra Güzel'i kırsal bölgeye getirmesini istediğini söylediğini ve bu sırada Güzel'le telefonda görüştüğünü kaydetti.

Bu görüşmede Adıyaman'da buluşma yeri ve saati belirlendiğini dile getiren H.D, daha sonra belirlenen günde Semra Güzel'i buluşma noktasından alarak terörist Bora'nın istediği bölgeye götürdüğünü belirtti.

H.D, terörist Volkan Bora'nın "Yarın aynı saatte gel Semra'yı götür." dediğini bildirdi.

ADIYAMAN'A GÖTÜRDÜ

Güzel'i, Bora ile kırsal bölgede bıraktığını anlatan H.D, bir gün sonra Güzel'i bıraktığı bölgeden alarak Adıyaman'a götürdüğünü söyledi.

H.D, ifadesinde, "Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel'in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek "Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim." dedi.

KIRSALDA TELEFON SİNYALİ ALINDI

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da H.D'nin bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez H.D. ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.

TERÖRİSTLE SÖZLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016'da da H.D. ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.

HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti.

Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." açıklamasında bulunmuştu.

Muharrem İnce, inceden inceye Kılıçdaroğlu'na kafa tutuyor! Bu defa Semra Güzel'e sessiz kalmasını eleştirdi! "Niye kınayamıyorsun?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ittifakı HDP'ye yine toz kondurmadı! Semra Güzel soruldu, topu öyle bir isime attı ki!

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

Mecliste bir değil, onlarca Semra Güzel var! HDP'li vekillerin yakınları, PKK'nın dağ kadrosunda başı çekiyor!

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

Merve Kavakçı'ya başörtülü olduğu için mecliste yemin ettirmeyen vekiller, teröristle sözlü çıkan HDP'li Semra Güzel'e gık çıkarmadı!

PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Terör kampında fotoğrafları çıkmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Semra Güzel için flaş sözler: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'