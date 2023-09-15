Gerçekleştiremediği hayallerini resim ve şiirle anlatıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çok istemesine rağmen ilkokul sonrası ailesi tarafından okutulmayan kadın, 50 yaşından sonra hayallerini gerçekleştirmek için katıldığı kurslar sayesinde içindeki uhdeyi gidermeye çalışıyor. Kurslarda aldığı eğitim sonrası 51 yaşındaki 2 çocuk ve 4 torun sahibi Gülseren Tekin, gerçekleştiremediği hayallerini şiir ve resimlerle anlatmaya başladı.

Alaşehirli 51 yaşında, 2 çocuk, 4 torun sahibi anne Gülseren Tekin, çok istediği ancak okuyamadığı hayallerini geçte olsa resim ve şiirlerle gideriyor. İlkokuldan sonra, çok istemesine rağmen ailesi tarafından okutulmayan Gülseren Tekin, 51 yaşından sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir ilçesinde açılan resim kursuna katılarak içinde kalan ukdelerini telafi etmeye çalışıyor. Gülseren Tekin, 5 yıl önce başladığı ve halen aralıksız devam ettiği kursta öğrendikleriyle, yeni yeni eserler ortaya çıkarıyor. Hem şiir yazıyor, hem hayalinde canlandırdığı resimleri çiziyor, hem de gezmeye gittiği yerlerde ilginç ve beğendiği yerlerin fotoğraflarını çekerek, onları evinde resimlerle canlandırıyor. Yaptığı çalışmaları evinin bir odasında sergi haline getiren Tekin, evine gelen misafirlere yaptıklarını hem anlatıyor hem de gezdiriyor.

Çok istemesine rağmen ailesi tarafından okutulmadığını anlatan Gülseren Tekin, "İlkokulu bitirdikten sonra, okumayı çok istedim. Ama ailem beni okutmadı. Küçük yaşta evlendim. İki çocuğum, 4 torunum var. 51 yaşımdayım ama içimdeki okuma ukdemi, özlemimi bir türlü yenemedim. 5 yıl önce Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından resim kursu açıldığını öğrendim, kursa katılmak için müracaat ettim. Resim öğretmenimiz Sebahat Kocaman beni kursa kabul etti. 5 yıldır aralıksız kursa gidiyorum. Kurs sayesinde resim yapmasını, ahşap boyama işlerini, kara kalem çalışmalarını öğrendim. Şimdi hem kursa devam ediyorum, hem de kendim yeni eserler yapıyorum. Hayal kurduğum, gezmeye gittiğim yerlerde gördüğüm, resimlerini çektiğim yerleri, manzara fotoğraflarının resimlerini yapıyorum. Ahşap boyama çalışmaları yapıyorum. Yaptığım eserleri evimin bir odasında sergiliyorum, evime gelen misafirlere gezdiriyorum" dedi.

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Resim çalışmalarının yanında, şiir yazma çalışmaları da yaptığını ifade eden Tekin; etkilendiği bir olay, hayalindeki bir konu, gördüğü değişik bir konu hakkında kolaylıkla şiir yazabildiğini söyledi. Bazı eserlerinde etkilendiği bir olayın resmini çizip, resim üzerine şiir dizelerini yazarak, resimle şiiri bütünleştirdiğini kaydeden Tekin, yaptığı 15 resim ve 15 ahşap boyama eserini ise evinin bir odasında sergiliyor.

Resim öğretmeni Sebahat Kocaman, "Gülseren abla ile 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Bana ilk geldiğinde içinde kalan uhdelerden bahsetti. Resimle ilgili, eğitim hayatının olmadığını, bunu bir şekilde doldurmak istediğini söyledi. Önce resim yeteneği var mı diye deneme yaptım. Yeteneğinin olduğunu gördüm. Resim yapabilme yeteneğinin olduğunu görünce bunu geliştirmeye başladık. Kara kalem çalışmalarıyla başladık. Sonra yağlı boya çalışmalarına geçtik. İlk önce küçük tuvallerle başladık. Sonra portreler, büyük tuvaller, manzara çalışmaları yaptık. Daha sonra da kendisine ait özgün, ona ait olan tuvaller yapmaya başladı. Bundan sonra da kendisine ait düşler yapmak istiyor. Başkasına ait eserleri değil de, kendi çektiği fotoğrafları, kendi kafasından kurduğu hayallerini resme dökerek yola devam etmek istiyor" şeklinde konuştu.

Kocaman, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan karakalem, yağlıboya ve ahşap boyama kursları verdiklerini ifade ederek, üç alanda değişik günlerde toplam 90 kursiyerin kurslara katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)