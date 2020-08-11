Gercüş'te 11 eve koronavirüs şoku!

Batman’ın Gercüş ilçesinde salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs görülen 11 ev, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Gercüş'te 11 evde koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkezde 2, Yoloğzı Mahallesinde 3, Güzelöz köyünde 1, Gökçe köyünde 1, Ulaş köyünde 1, Yamanlar köyünde 2, Hisar köyünde 1 olmak üzere toplam 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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