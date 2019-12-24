Gercüş’te çocuklar için Kur’an-ı Kerim kursu açıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim kursu açıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim kursu açıldı.
Gercüş Merkez Cami'de açılan 135 saatlik kursa ilk ve orta öğretimde eğitim gören öğrenciler katıldı. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar, halkın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kurs açmaya çalıştıklarını söyledi.
Günde 2 saat kurs gören öğrenciler ise Halk Eğitim Müdürü Ömer Taşpınar'a ve Merkez Cami imamı İzzettin Akbulut'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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