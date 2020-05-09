Gercüş’te ’Evde hayat var, kitap okumakta yarar var’ kampanyası

Batman Gercüş ilçesi Cumhuriyet İlkokulu, "Evde hayat var, kitap okumakta yarar var" sloganıyla evde kitap okuma etkinlikleri düzenliyor.

4 yıldır kitap okuma projeleri ile sürekli ön planda olan Cumhuriyet İlkokulu; Covid -19 salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu bu dönemde 19:00-20:00 saatleri arasında "Evde hayat var kitap okumakta yarar var" sloganıyla velilerinin salgından dolayı evde kalmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Okul Müdürü Edip Ekmen, yaptığı açıklamada "Evde hayat var, kitap okumakta yarar var" diyerek hem okulu unutmamalarını, hem de okumayı bırakmamalarını amaçlamaktadır. Okuyucularımız bu sayede de evden çıkmayarak salgın riskini en aza indirmiş olmaktadır. Okumaya teşvik için yapılan etkinliklerimizde desteklerinden dolayı bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Velilerden Emin Keskin. bu kampanya sayesinde çocuklarının okumayı alışkanlık haline getirdiklerini söyledi. Keskin, "Okulun başlatmış olduğu bu kampanya çok faydalı ve yararlıdır. Bu yüzden başta Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen ve bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA