Gercüş’te koronavirüs vakalarında artış! 17 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde son haftalarda artan koronavirüs nedeniyle farklı köylerdeki 17 evde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün boyunca karantina uygulaması başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yapılan tetkikleri sonucunda 17 ev 1Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Gercüş merkezde 7, Yoloğzı Mahallesinde 2, Yenice Köyü 2, Gökçepınar köyünde 1, Karalan köyünde 1, Kırkat Köyü Konak mezrası 1, Doruk köyü 1, Koçak köyünde 1, Gönüllü köyünde 1 olmak üzere toplam 17 eve 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı.

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