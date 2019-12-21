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Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakcı öncülüğünde Gercüş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda şŞube Müdürü Sahip AY, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar ve okul müdürlerin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Okullarda yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda öğretmenlerin motivasyonlarını artırılması ve bunun öğrenci başarısına yansıtılması için yapılması planlanan çalışmalar konuşuldu.

Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Kaynak: İHA




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