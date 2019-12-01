Gercüş’te ’Ürün bazlı gıda denetim seferberliği’ başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ürün bazlı gıda denetim seferberliği" Batman'ın Gercüş ilçesinde uygulanmaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve Gıda Kontrol Görevlisi Ziraat Mühendisi Hasine Turan ürün bazlı gıda denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerle ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçe müdürlüğünde görev yapan gıda kontrol görevlileri ile birlikte üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin denetlendiğini, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımı için özverili çalışmalar yürüttüklerini, halk sağlığının güvenliği için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kaplan, denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını ve yine gerekli görülen hallerde numune aldıklarını dile getirdi. Kaplan, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulandığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA