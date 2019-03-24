İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu

Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Enver Keskin, Kaymakam Mevlüt Şekerci'yi ziyaret ederek üzümün son durumu hakkında bilgi verdi.

Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Enver Keskin, Kaymakam Mevlüt Şekerci'yi ziyaret ederek üzümün son durumu hakkında bilgi verdi.

Gercüş Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Enver Keskin, Kaymakam Şekerci'yi ziyaret ederek üzümün merkezi olan ilçenin durumunu konuştu. İlçede yaygın olan bağcılık ve üzüm çeşitleri hakkında Kaymakam Şekerci'ye bilgi veren Keskin, kentteki destekleme ve iyileştirme çalışmalarının artırılması durumunda üzümcülüğün önemli bir noktaya geleceğini kaydetti. Kaymakam Şekerci de ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.

Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu

Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.