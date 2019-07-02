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Gercüş’te yılanların dansı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Gercüş’te yılanların dansı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde eski hayvan çiftliğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine ip gibi dolanması, iki çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tarlada çekilen görüntüde 2 yılan uzun süre birbirine dolanmış şekilde kaldıktan sonra ayrılarak gözden kayboldu.

Yılanların görüntüsünü çeken çiftçiler ve Yassıca Köyü Muhtarı Hasan Biçen bu görüntü ile ilk defa karşılaştıklarını söylediler.

Gercüş’te yılanların dansı

Gercüş’te yılanların dansı

Kaynak: İHA

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