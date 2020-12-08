Gercüş'teki çocuk istismarı iddiasına ilişkin açıklama: Devlet korumasına alındı!

Batman'ın Gercüş ilçesinde, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 kişi tarafından cinsel istismara uğrayarak hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki P.Ö.'nün, devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildiği öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'dezenformasyon yaptıkları' iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.

Batman Gercüş’e bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

"KAMU GÖREVLİSİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Olayın sosyal medyada yankı uyandırması üzerine, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Gercüş nerede? Hangi ile bağlı? Gercüş'te ne oluyor?

“Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım’da tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında bazı paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir.”

27 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, P.Ö.’nün devlet korumasına alındığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de yaptığı yazılı açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır” dedi.