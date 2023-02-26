Gerdo Juhkam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerdo Juhkam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerdo Juhkam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerdo Juhkam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerdo Juhkam 19 Haziran 1994 tarihinde Paide şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerdo Juhkam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nobel Artists Agency yapmaktadır. Gerdo Juhkam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerdo Juhkam'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerdo Juhkam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerdo Juhkam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerdo Juhkam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerdo Juhkam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında JK Viljandi

1 Temmuz 2013 yılında FC Flora II

1 Temmuz 2014 yılında FC Flora

10 Ocak 2015 yılında JK Viljandi

3 Mart 2016 yılında Paide

1 Temmuz 2016 yılında JK Viljandi

20 Ocak 2022 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2023 yılında Paide

Gerdo Juhkam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerdo Juhkam şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerdo Juhkam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Viljandi Tulevik (-2010)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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