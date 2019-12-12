Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza

BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Gerede Deri OSB'ye, atık suyu by-pass yaparak Ulusu Deresi'ne boşaltmasından dolayı Çevre Kanununa göre 361 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine uzanan Gerede Çayı'nda son günlerde meydana gelen kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açıklama yapıldı. Çaya bağlanan Ulusu Deresi'nden örneklerin alındığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda basında yer alan Gerede İlçemizdeki balık ölümleri ile ilgili haberlere istinaden 22 Kasım tarihinde yapılan denetimde, Gerede Deri OSB'ye atık suyu by-pass yaparak Ulusu Deresine boşaltmasından dolayı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (f) bendi gereğince 361.018 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ulusu Deresinden numuneler alınmıştır. Ayrıca bölgede bulunan ve Ulusu Deresine atık su deşarjı yapan işletmelerin atık su arıtma tesislerinin deşarj noktalarından atık su numuneleri alınmış olup analiz sonuçlarına göre sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 26 Kasım tarihinde bölgede yapılan denetimde ölü balıklara rastlanılmamıştır."

ANKARA İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA CAN SUYU ALINDI

Ankara içme suyu projesi kapsamında dereden alınan suyun ekolojik dengeyi etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Ankara içme suyu projesi kapsamında yaklaşık 20 gündür Ulusu Deresinden su alımının yapıldığı, derenin suyunun yüzde 10'nun can suyu olarak derede bırakıldığı DSİ yetkililerince belirtilmiştir. Bu deredeki suyun azalmasının da söz konusu, Ulusu deresindeki ekolojik dengenin etkilenmesine neden olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA