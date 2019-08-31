Gerede Yukarı Tekke Camii’nin restorasyonu devam ediyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Yukarı Tekke Cami'nin, 2020 yılının ilk çeyreğinde ibadete açılması bekleniyor.

Bolu'nun Gerede ilçesi Kabiller Mahallesi'nde bulunan ve Abdullah Efendi tarafından 1851 yılında yaptırılan, türbesiyle, camisiyle ve tarihi yapısıyla yıllardır ayakta duran Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi dokusuna dokunulmadan yıpranmış, zarar görmüş bölümlerinin tadilatı yapılıyor. Tadilat dolayısıyla ibadete kapalı olan caminin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının ardından 2020 yılının ilk çeyreğinde ibadete açılması bekleniyor.

Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana her aşamayı yerinde takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Camilere olan hizmetlerimizi hiç bir zaman eksik etmedik. Cami görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda restorasyonuna başlanan Yukarı Tekke Camimimiz en kısa sürede ibadete açılacak" dedi.

Kaynak: İHA