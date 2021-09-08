"Gerekirse konserlerimi iptal ederim" diyerek aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe daha fazla direnemedi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların karşıtı olduğunu dile getiren ve "Gerekirse konserlerimi iptal ederim. Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum." diyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, paylaşımları yüzünden sosyal medyada oldukça tepki görmüştü.

GERİ ADIM ATTI

Posta'da yer alan habere göre Yıldız Tilbe karar değiştirerek geri adım attı. 6 Eylül'den itibaren seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün ilk doz aşısını oldu.

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! "Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allah'ın dediği olur"

KONSERİ İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Paylaşımlarının ardından Yıldız Tilbe'nin işlerinin aksadığı konuşuluyor. Aşı karşıtı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürülmüştü.

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!