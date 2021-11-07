Gerekirse tüm Tesla hisselerimi satarım diyen Elon Musk'tan şaşırtan hareket! Sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaklaşık bir hafta önce, BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in, Elon Musk hakkında ortaya attığı "Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer" iddiasına kanıt isteyen Musk, "6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli" ifadelerini kullanmış, çarpıcı açıklamalarıyla büyük heyecan yaratmıştı. Son olarak Musk, Twitter'da öyle bir anket yaptı ki, kullanıcıları adeta ikiye böldü.

HİSSELERİNİ ANKET SONUCU SATIŞA ÇIKARACAK

"Sadece hissem var ve dolayısıyla böyle bir vergiyi ödemek için de hisse satmam gerekiyor" diyen Musk, Twitter'da takipçilerine bir anket düzenledi. Anket sonucu en çok oy alan seçenek doğrultusunda Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağını söyleyen dünyanın en zengin insanı, "Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” ifadeleriyle, takipçilerine soru yöneltti.

62.5 milyon takipçisine Twitter üzerinden bir anket düzenleyen Musk, hisselerini satıp satmayacağını anketten çıkacak olan karar sonucu belirleyeceğini bildirdi.

Evet ve hayır seçeneklerinin olduğu ankete 1 saat içinde 700.000 yanıt geldi. Katılanların yüzde 56’sı Musk’ın hisselerini satmasını istedi.

Cuma günü borsaların kapanış verilerine göre Musk, sahibi olduğu 170.5 milyon hissenin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.