Gerg%C5%91 Barna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Barna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Barna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Barna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Barna 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Barna Gergő Ákos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Barna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Gerg%C5%91 Barna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Barna'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Barna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Barna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Barna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Barna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dorog U17

1 Haziran 2019 yılında Dorog U19

1 Temmuz 2019 yılında Dorog

Gerg%C5%91 Barna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Barna şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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