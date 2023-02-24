Gerg%C5%91 Beliczky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Beliczky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Beliczky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerg%C5%91 Beliczky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerg%C5%91 Beliczky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Beliczky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Beliczky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Beliczky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Beliczky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Beliczky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Beliczky 3 Temmuz 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Beliczky Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gerg%C5%91 Beliczky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Beliczky'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Beliczky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Beliczky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerg%C5%91 Beliczky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Beliczky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2004 yılında Vasas Jgd.

1 Temmuz 2005 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2007 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2008 yılında Vasas SC

1 Temmuz 2009 yılında FC Zwolle

19 Mart 2010 yılında Vasas SC

20 Şubat 2012 yılında Ferencváros

19 Şubat 2013 yılında Lombard Pápa

13 Temmuz 2013 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2014 yılında Lombard Pápa

1 Temmuz 2014 yılında Gyirmót FC

31 Ağustos 2016 yılında ETO FC Győr

27 Temmuz 2018 yılında Kaposvár

28 Şubat 2020 yılında BFC Siófok

29 Temmuz 2020 yılında Dorog

12 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Csákvár

Gerg%C5%91 Beliczky kimdir

Gerg%C5%91 Beliczky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Beliczky şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Gerg%C5%91 Beliczky nereli

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