Gerg%C5%91 Gajag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Gajag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Gajag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Gajag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Gajag 4 Şubat 1994 tarihinde Szigetvár şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Gajag Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerg%C5%91 Gajag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Gajag'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Gajag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Gajag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Gajag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Gajag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2011 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2013 yılında Pécsi MFC II

5 Ağustos 2014 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2015 yılında Pécsi MFC II

31 Temmuz 2015 yılında SZEOL

6 Şubat 2018 yılında Pécsi MFC

23 Temmuz 2018 yılında SZEOL

2 Temmuz 2019 yılında Pécsi MFC

27 Temmuz 2021 yılında Kozármisleny

Gerg%C5%91 Gajag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Gajag şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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