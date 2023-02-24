Gerg%C5%91 Gengeliczki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Gengeliczki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Gengeliczki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Gengeliczki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Gengeliczki 8 Haziran 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Gengeliczki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Gerg%C5%91 Gengeliczki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Gengeliczki'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Gengeliczki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Gengeliczki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Gengeliczki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Gengeliczki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

30 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

26 Ocak 2015 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2015 yılında Nyíregyháza

31 Ağustos 2015 yılında Dunaújváros

2 Şubat 2016 yılında Soroksár

28 Temmuz 2017 yılında MTK Budapest

15 Ağustos 2019 yılında ETO FC Győr

29 Temmuz 2020 yılında Soroksár

25 Ocak 2022 yılında Nyíregyháza

Gerg%C5%91 Gengeliczki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Gengeliczki şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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