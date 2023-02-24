Gerg%C5%91 Holdampf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Holdampf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Holdampf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerg%C5%91 Holdampf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerg%C5%91 Holdampf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Holdampf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Holdampf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Holdampf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Holdampf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Holdampf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Holdampf 31 Temmuz 1994 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Holdampf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerg%C5%91 Holdampf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Holdampf'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Holdampf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Holdampf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerg%C5%91 Holdampf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Holdampf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2009 yılında ZTE U17

1 Temmuz 2011 yılında ZTE U19

9 Şubat 2012 yılında Újpest U19

30 Ocak 2013 yılında Chemnitz U19

30 Eylül 2013 yılında Zalaegerszeg

10 Temmuz 2014 yılında Újpest FC

23 Şubat 2015 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2015 yılında Újpest FC

5 Ağustos 2015 yılında Soproni VSE

26 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

2 Temmuz 2018 yılında Honvéd

18 Ocak 2019 yılında Haladás

5 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Gerg%C5%91 Holdampf kimdir

Gerg%C5%91 Holdampf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Holdampf şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Gerg%C5%91 Holdampf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Gerg%C5%91 Holdampf nereli

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