Gerg%C5%91 Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerg%C5%91 Kocsis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerg%C5%91 Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Kocsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Kocsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Kocsis 7 Mart 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kocsis Gergő Bence şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Kocsis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Gerg%C5%91 Kocsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Kocsis'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Kocsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Kocsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerg%C5%91 Kocsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Kocsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2006 yılında MTK Budapest Alt

15 Eylül 2009 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2010 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Augsburg II

18 Eylül 2014 yılında Videoton II

17 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2016 yılında Dunajska Streda

8 Ağustos 2017 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2018 yılında Dunajska Streda

3 Ağustos 2018 yılında Karvina

30 Ocak 2019 yılında Zalaegerszeg

20 Temmuz 2020 yılında Podbeskidzie

22 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2022 yılında MTK Budapest

Gerg%C5%91 Kocsis kimdir

Gerg%C5%91 Kocsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Kocsis şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Tatabánya, MTK Budapest, VfB Stuttgart

Gerg%C5%91 Kocsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Gerg%C5%91 Kocsis nereli

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