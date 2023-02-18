Gerg%C5%91 Lovrencsics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Lovrencsics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Lovrencsics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Lovrencsics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Lovrencsics 1 Eylül 1988 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Lovrencsics Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael R. Nagy Sportmanagemen yapmaktadır. Gerg%C5%91 Lovrencsics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Lovrencsics'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Lovrencsics Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/lovrencsicsgergo_official

Gerg%C5%91 Lovrencsics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Lovrencsics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gerg%C5%91 Lovrencsics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Lovrencsics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2008 yılında Pécsi MFC

13 Temmuz 2011 yılında Lombard Pápa

1 Temmuz 2012 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2013 yılında Lombard Pápa

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

5 Temmuz 2016 yılında Ferencváros

5 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Gerg%C5%91 Lovrencsics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Lovrencsics şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerg%C5%91 Lovrencsics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gödöllői Góliát DSE, Szent István SE (-2007)

Macaristan takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

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