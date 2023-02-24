Gerg%C5%91 Ominger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Ominger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Ominger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Ominger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Ominger 25 Eylül 2002 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Ominger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Gerg%C5%91 Ominger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Ominger'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Ominger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Ominger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Ominger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Ominger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

1 Ağustos 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Gerg%C5%91 Ominger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Ominger şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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