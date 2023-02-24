Gerg%C5%91 Palinkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Palinkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Palinkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerg%C5%91 Palinkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerg%C5%91 Palinkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Palinkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerg%C5%91 Palinkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Palinkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Palinkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Palinkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Palinkas 22 Aralık 1996 tarihinde Mátészalka şehrinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Pálinkás Gergő János şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Palinkas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Palinkas'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Palinkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Palinkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerg%C5%91 Palinkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Palinkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nyíregyháza U19

1 Temmuz 2015 yılında Nyíregyháza

2 Ağustos 2017 yılında Nyirbátor

8 Temmuz 2019 yılında Jászberény

7 Temmuz 2021 yılında Dorog

27 Ocak 2022 yılında Kazincbarcika

Gerg%C5%91 Palinkas kimdir

Gerg%C5%91 Palinkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Palinkas şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nyírbátori FC (-2011)

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Gerg%C5%91 Palinkas nereli

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