Gerg%C5%91 Simita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Simita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Simita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Simita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Simita 25 Eylül 1993 tarihinde Csorna şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Simita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerg%C5%91 Simita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Simita'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Simita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Simita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Simita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Simita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2012 yılında Ferencváros II

25 Temmuz 2014 yılında Soroksár

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros II

28 Temmuz 2015 yılında Rákosmente

8 Temmuz 2019 yılında Lipót

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

Gerg%C5%91 Simita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Simita şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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