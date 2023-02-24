Gerg%C5%91 Vaszicsku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Vaszicsku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Vaszicsku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Vaszicsku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Vaszicsku 30 Haziran 1991 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Vaszicsku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael R. Nagy Sportmanagemen yapmaktadır. Gerg%C5%91 Vaszicsku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 2 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Vaszicsku'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Vaszicsku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Vaszicsku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Vaszicsku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Vaszicsku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Videoton II

11 Ağustos 2010 yılında Bicskei TC

31 Aralık 2010 yılında Videoton II

11 Temmuz 2012 yılında Puskás AFC

27 Ağustos 2015 yılında Csákvár

9 Şubat 2016 yılında Puskás AFC

2 Temmuz 2016 yılında Budafoki MTE

Gerg%C5%91 Vaszicsku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Vaszicsku şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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