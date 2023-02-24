Gergely Bobal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Bobal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Bobal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Bobal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Bobal 31 Ağustos 1995 tarihinde Pásztó şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Bobal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gergely Bobal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gergely Bobal'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gergely Bobal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Bobal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gergely Bobal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Bobal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2010 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2012 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2013 yılında Honvéd

1 Şubat 2015 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2015 yılında Honvéd

23 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg II

30 Haziran 2016 yılında Honvéd

31 Ağustos 2016 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2017 yılında Honvéd

14 Şubat 2018 yılında Csákvár

21 Ocak 2019 yılında Zalaegerszeg

24 Temmuz 2020 yılında Nacional

20 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

29 Ağustos 2022 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2023 yılında Vasas FC

Gergely Bobal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Bobal şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gergely Bobal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salgótarjáni Acél SE

Macaristan U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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