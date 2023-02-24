Gergely Hutvagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Hutvagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Hutvagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Hutvagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Hutvagner 1 Temmuz 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Hutvagner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gergely Hutvagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gergely Hutvagner'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gergely Hutvagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Hutvagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gergely Hutvagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Hutvagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2017 yılında Sampdoria U19

23 Temmuz 2019 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2020 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

Gergely Hutvagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Hutvagner şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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