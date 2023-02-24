Gergely Kapronczai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Kapronczai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Kapronczai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Kapronczai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Kapronczai 4 Mart 2001 tarihinde Mohács şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Kapronczai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Gergely Kapronczai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gergely Kapronczai'nin MTK Budapest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gergely Kapronczai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Kapronczai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gergely Kapronczai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Kapronczai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2012 yılında Pécsi MFC Alt.

13 Ağustos 2015 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2017 yılında MTK U17

1 Temmuz 2018 yılında MTK U19

1 Ocak 2019 yılında MTK Budapest

7 Ağustos 2019 yılında III. Kerület

30 Haziran 2020 yılında MTK Budapest

14 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

12 Temmuz 2021 yılında Budaörs

29 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

Gergely Kapronczai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Kapronczai şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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