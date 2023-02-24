Gergely Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Nagy 27 Mayıs 1994 tarihinde Abony şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Nagy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Gergely Nagy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gergely Nagy'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gergely Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gergely Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Győr U17

1 Temmuz 2010 yılında Győr U19

1 Ocak 2012 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr

24 Temmuz 2014 yılında Dunaújváros

9 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

18 Temmuz 2018 yılında Paksi FC

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında AE Larisa

13 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

Gergely Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Nagy şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gergely Nagy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Abonyi FC (-2008)

Macaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.