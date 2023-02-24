Gergely Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Toth 2 Mayıs 1992 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Tóth Gergely Csaba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Toth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Gergely Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gergely Toth'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gergely Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gergely Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2004 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2007 yılında MTK U17

1 Temmuz 2009 yılında MTK U19

1 Temmuz 2010 yılında MTK U19

16 Şubat 2012 yılında Dunakeszi

30 Haziran 2012 yılında MTK U19

21 Şubat 2013 yılında Pénzügyőr

1 Ağustos 2013 yılında Vác

9 Temmuz 2019 yılında Kaposvár

17 Ocak 2020 yılında FC Ajka

Gergely Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Toth şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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