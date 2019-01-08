Gerger’de bazı okullar tatil

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların bazılarının 1 gün (Çarşamba) tatil edildiği açıklandı.

Gerger Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, Güzelsu, Köklüce, Gümüş Kaşık, Kılıç, Beşgöze köy ve mezraları dışında kalan, Gerger merkez dahil diğer yerleşim yerindeki ilk ve orta dereceli okulların tamamının kar ve buzlanmadan dolayı 09.01.2019 (Çarşamba) tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA