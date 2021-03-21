Mustafa Şentop, Gergerlioğlu hakkında, "Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" dedi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının belirlenmesinin ardından düşürülmüştü. Gergerlioğlu ise bu karardan sonra Meclis'te eylem yapmaya başlamıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde gözaltına alındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu olay ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"TBMM'Yİ HUKUK DIŞI BİR PROPAGANDANIN PARÇASI KILAMAZ"

Şentop konuşmasında, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin kesin hüküm ile sona erdiğini ifade eden Şentop devam eden açıklamasında, "Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır, yapılmıştır. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" sözlerini kaydetti.