Gerhard Progni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerhard Progni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerhard Progni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerhard Progni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerhard Progni 6 Kasım 1986 tarihinde Tropojë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerhard Progni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAANCE SPORTS GROUP yapmaktadır. Gerhard Progni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerhard Progni'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerhard Progni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/g.progni7

Gerhard Progni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerhard Progni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerhard Progni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerhard Progni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FK Partizani

1 Ocak 2008 yılında KS Besa

1 Temmuz 2009 yılında FK Dinamo

1 Ocak 2010 yılında Flamurtari FC

27 Temmuz 2012 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2014 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2016 yılında Zira FK

23 Ocak 2017 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2017 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2018 yılında KF Teuta

26 Temmuz 2019 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

Gerhard Progni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerhard Progni şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Gerhard Progni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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