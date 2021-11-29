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  3. Geri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandı

Geri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandı

Pendik Belediyesinin Türkiye’nin ilk tam otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi, hizmete girdiği 2018 yılından bu yana 63 bin 200 ton atığı ayrıştırdı. 2018 yılından bu yana 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandı.

Geri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandı

Güllübağlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi çevreyi korumaya ekonomik olarak tasarruf  sağlamaya devam ediyor.

2018 yılında hizmete giren tesis bu yılın kasım ayına kadar 63 bin 200 ton atığı ayrıştırdı. Bu sayede281.240 varil petrol, 1.232.400 m3 su ve 270.970 MW elektrik tasarrufu sağlandı.

FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR

Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’ne gelen atıklar kağıt-karton, plastik, cam vemetal şeklinde ayrıştırılıyor. Daha sonra geri dönüşüme uygun olanları sıkıştırılarak büyük balyalar haline getiriliyor. Son olarak araçlara yüklenerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Bu fabrikalarda atık plastikler kullanılabilir plastiğe, atık kağıtlar da yine kullanılabilir kağıda dönüştürülerek diğer fabrikalara gönderiliyor. Aynı işlem cam ve metal atıklarda da gerçekleştiriliyor.

Geri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandıGeri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandıGeri dönüştürülebilir atıklar 60 bin tonu aştı! 280 bin varil petrol, 1,2 milyon metreküp su ve 270 bin megawatt elektrik tasarrufu sağlandı

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