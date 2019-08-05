Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Denizli OSB'de kimyasal geri dönüşüm yapan "Beysu Atık Geri Dönüşüm" fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA