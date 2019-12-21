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Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm tesisinin bahçesinde başladı. Bahçede bulunan atık lastik deposunun içindeki yağ tanklarının henüz bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu başlayan yangın, atık lastiklere sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

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Kaynak: DHA




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