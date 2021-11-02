Geri manevra yapan kamyon üzerinde geçti! Halil İbrahim Yazıcı hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonunun çarparak üzerinden geçtiği Halil İbrahim Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay Belen Yenimahalle'de bulunan beton üretim tesisinde meydana geldi. R.K'nin hakimiyetindeki 67 LF 997 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada Halil İbrahim Yazıcı'yı görmeyerek çarptıktan sonra üzerinden geçti.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yazıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yazıcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü R.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.