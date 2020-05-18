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  3. Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)

Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde babası Hasan K.'nin geri manevra yaptığı ciple çarpması sonucu yaşamını yitiren kızı Sare K. için cenaze namazı kılındı.

Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)

BABA KIZININ TABUTUNA OMUZ VERDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde babası Hasan K.'nin geri manevra yaptığı ciple çarpması sonucu yaşamını yitiren kızı Sare K. için cenaze namazı kılındı. Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazında acılı baba Hasan K., gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından babasının tabutuna omuz verdiği küçük kızın cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.

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Kaynak: DHA


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