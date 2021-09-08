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  3. Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Ankara Keçiören'de, bir sürücü aracı ile geri gitmek için yaptığı manevrada kontrolünü kaybetti ve araç, taklalar atarak, uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında olan komşusu ise, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uçurumdan aşağı düşen aracının içindeki sürücü hayatını kaybederken, yan koltuğunda oturan komşusu ağır yaralandı.

Keçiören'deki korkunç kaza sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 06 DY 5700 plakalı otomobiliyle geri giden Y.K., araç kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Kazadan ağır yara alan yolcu O.Ş., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Uçurumdaki aracın alınması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Mahalle sakini olan görgü tanığı Dilara Barman, "Komşum belediyeye gidecekti. Diğer komşum da bir yere gidecekmiş. Beraber gidelim diye teklif etmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı taklalar atarak aşağı yuvarlandı. Oğlum, gelinim, ben, komşunun oğlu koştuk aracın başına. Amca orada hayatını kaybetmişti. Diğeri de çok ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı" dedi.

 

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