Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uçurumdan aşağı düşen aracının içindeki sürücü hayatını kaybederken, yan koltuğunda oturan komşusu ağır yaralandı.

Keçiören'deki korkunç kaza sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 06 DY 5700 plakalı otomobiliyle geri giden Y.K., araç kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Kazadan ağır yara alan yolcu O.Ş., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Uçurumdaki aracın alınması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakini olan görgü tanığı Dilara Barman, "Komşum belediyeye gidecekti. Diğer komşum da bir yere gidecekmiş. Beraber gidelim diye teklif etmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı taklalar atarak aşağı yuvarlandı. Oğlum, gelinim, ben, komşunun oğlu koştuk aracın başına. Amca orada hayatını kaybetmişti. Diğeri de çok ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı" dedi.