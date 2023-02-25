Geri Selita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geri Selita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geri Selita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Geri Selita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Geri Selita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geri Selita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geri Selita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geri Selita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geri Selita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geri Selita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geri Selita 8 Mart 2001 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geri Selita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geri Selita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geri Selita'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geri Selita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geri Selita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Geri Selita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geri Selita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2019 yılında Tondela U19

2 Şubat 2021 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

21 Ocak 2023 yılında KS Lushnja

30 Haziran 2023 yılında KF Egnatia

Geri Selita kimdir

Geri Selita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geri Selita şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Besa Kavajë (2013-2019)

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Geri Selita nereli

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