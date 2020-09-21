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  3. Gerilim hattı kabloları yandı! Marmaray seferleri durduruldu

Gerilim hattı kabloları yandı! Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray'ın Kazlıçeşme ile Yenikapı istasyonları arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sonucu Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Ekiplerin kabloları onarmasının ardından seferler normale döndü.

Milyonlarca vatandaşın ulaşımını sağladığı Marmaray'da meydana gelen arıza seferleri aksattı. Edinilen bilgilere göre saat 15.45 sularında Marmaray'ın Yedikule Zindanları kısmındaki yüksek gerilim hattında önce patlama daha sonra da yanma meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablodaki patlama yüzünden meydana gelen yangını kontrol altına alıp söndürdü.

SEFERLER DURDURULDU

Kazlıçeşme - Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hatlarındaki kablolarda meydana gelen yanma sonucunda Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

TRENLER YOLDA KALDI 

Yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

Gerilim hattı kabloları yandı! Marmaray seferleri durduruldu

"SESE ÇIKTIM, EV SARSILDI"

Patlama sesini duyduktan sonra dışarı çıkan bir vatandaş, "Ben daha yeni çıktım. Sese çıktım. Ev sarsıldı. O derece yüksekti. Doğalgaz herhalde. Biraz evdekiler korktu" diye konuştu.

Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?

Gerilim hattı kabloları yandı! Marmaray seferleri durduruldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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