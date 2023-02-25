Gerist Malko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerist Malko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerist Malko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerist Malko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerist Malko 1 Kasım 1999 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerist Malko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerist Malko'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerist Malko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerist Malko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerist Malko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerist Malko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Gerist Malko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerist Malko şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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