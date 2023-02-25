German Ananskikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Ananskikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Ananskikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Ananskikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Ananskikh 29 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ананских Герман Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Ananskikh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. German Ananskikh'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Ananskikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Ananskikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Ananskikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Ananskikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Molodechno

German Ananskikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Ananskikh şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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