German Barkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Barkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Barkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Barkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Barkovskiy 25 Haziran 2002 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Барковский Герман Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Barkovskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. German Barkovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. German Barkovskiy'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Barkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Barkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Barkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Barkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Belshina

2 Şubat 2022 yılında Rukh

3 Şubat 2022 yılında Isloch

4 Ağustos 2022 yılında Rukh

23 Eylül 2022 yılında Isloch

10 Şubat 2023 yılında Energetik-BGU

German Barkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Barkovskiy şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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