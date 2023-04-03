German Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
German Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
German Barrios 26 Ocak 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Germán Ramón Barrios Núñez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
German Barrios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club B futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Barrios'nin Defensor Sporting Club B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
German Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
German Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Defensor B
German Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
German Barrios şuan Defensor Sporting Club B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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