German Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Diaz 18 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Gastón Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Diaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. German Diaz'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında AD Berazategui

2 Temmuz 2019 yılında Deportivo Armenio

27 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

13 Ocak 2022 yılında CA Mitre

German Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Diaz şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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