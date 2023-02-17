German Lesman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Lesman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Lesman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Lesman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Lesman 8 Eylül 1990 tarihinde Esperanza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Germán Alejandro Lesman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Lesman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Lesman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Lesman'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

German Lesman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Lesman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Lesman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Lesman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Colón

8 Ocak 2012 yılında Rangers Talca

30 Haziran 2012 yılında CA Colón

1 Temmuz 2012 yılında Tiro Federal

30 Haziran 2013 yılında CA Colón

4 Eylül 2013 yılında Sp. Rivadavia

30 Haziran 2014 yılında CA Colón

17 Temmuz 2014 yılında Ind. Chivilcoy

1 Ocak 2015 yılında Defensores (VR)

21 Ocak 2016 yılında All Boys

9 Eylül 2016 yılında Huracán

9 Ağu 2017 yılında Instituto AC

17 Ocak 2018 yılında Huracán

18 Ocak 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2018 yılında Huracán

27 Ağu 2018 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2019 yılında Huracán

24 Eylül 2019 yılında Villa Dálmine

22 Ekim 2020 yılında Rafaela

13 Temmuz 2021 yılında Central Norte

12 Ocak 2023 yılında Agropecuario

German Lesman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Lesman şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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