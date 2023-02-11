German Mayenfisch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Mayenfisch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Mayenfisch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Mayenfisch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Mayenfisch 5 Temmuz 1993 tarihinde Santa Fe de la Vera Cruz şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Darío Mayenfish şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Mayenfisch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Mayenfisch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Mayenfisch'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Mayenfisch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Mayenfisch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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German Mayenfisch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Mayenfisch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında GyT (Salta)

4 Temmuz 2016 yılında CSD San Jorge

19 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2018 yılında FC Motagua

1 Temmuz 2018 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2022 yılında Union (S)

12 Ekim 2022 yılında Ben Hur

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

German Mayenfisch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Mayenfisch şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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